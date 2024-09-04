صوت مرعب بالفضاء يدفع روادًا للاتصال بمركز التحكم وناسا تعلق

تتحدث مراسلة شبكة CNN، كريستين فيشر، عن الصوت القادم من مركبة بوينغ ستارلاينر الفضائية والذي جعل رواد الفضاء يتصلون بمركز التحكم في المهمة.

وبعد أن اتصل رائد الفضاء بوتش ويلمور بمركز التحكم في المهمة حتى يتمكنوا من سماعه، قالت وكالة ناسا إن الصوت النابض توقف.

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