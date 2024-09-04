صوت مرعب بالفضاء يدفع روادًا للاتصال بمركز التحكم وناسا تعلق

صوت مرعب بالفضاء يدفع روادًا للاتصال بمركز التحكم وناسا تعلقالعالمنشر الأربعاء، 04 سبتمبر / ايلول 2024تتحدث مراسلة شبكة CNN، كريستين فيشر، عن الصوت القادم من مركبة بوينغ ستارلاينر الفضائية والذي جعل رواد الفضاء يتصلون بمركز التحكم في المهمة.وبعد أن اتصل رائد الفضاء بوتش ويلمور بمركز التحكم في المهمة حتى يتمكنوا من سماعه، قالت وكالة ناسا إن الصوت النابض توقف.المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. قد يهمك أيضًا.. هذه الخيارات التي تدرسها ناسا لإعادة رائدي الفضاء العالقين بوتش وصني إلى وطنهمابعد مزاعم بأن رائدي وكالة ناسا "عالقان" في الفضاء.. ما الذي حدث لهما؟قراءة المزيدبوينغفضاءمحطة الفضاء الدوليةمركبات فضائيةناسا