في أول مقابلة تلفزيونية له على الإطلاق، تحدث القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، أوليكساندر سيرسكي، إلى مذيعة شبكة CNN، كريستيان أمانبور، عن توغل أوكرانيا في روسيا، والمعنويات داخل الجيش الأوكراني وكيف يكون القتال ضد روسيا على الخطوط الأمامية.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: لقد صرح بعضكم علناً، على سبيل المثال، وزير دفاعكم، بأن السبب كان تحويل القوات الروسية من أجزاء أخرى من الجبهة الشرقية. لكن هناك آخرون من قادة الجبهة الشرقية يقولون إن هذا لم يحول القوات بالقدر الكافي، وما زال هناك الكثير من الضغوط على قواتكم على الجبهة الشرقية، ذلك المركز اللوجستي المهم في بوكروفسك. فهل كان ما فعلتموه في كورسك ناجحاً من الناحية الاستراتيجية وحتى من الناحية التكتيكية؟ وهل تعتقدون أنكم قد تخسرون بوكروفسك؟



أوليكساندر سيرسكي: إننا نفعل كل ما في وسعنا لكيلا نخسر بوكروفسك. لقد عززنا قدراتنا الدفاعية في المنطقة. والواقع أن العدو لم يتقدم متراً واحداً باتجاه بوكروفسك خلال الأيام الـ6 الماضية. بعبارة أخرى، تنجح استراتيجيتنا. بطبيعة الحال، ركز العدو وحداته الأكثر تدريباً في منطقة بوكروفسك، ولكننا سلبناهم قدرتهم على المناورة ونشر قوات التعزيز من اتجاهات أخرى. بعبارة أخرى، اتضح أنه رغم أنهم لم يأخذوا أي وحدات من بوكروفسك، باستثناء لواء مشاة البحرية، فإنهم الآن غير قادرين على المناورة باحتياطاتهم كما اعتادوا. ومن المؤكد أن هذا الضعف كان محسوسًا في مناطق أخرى. لاحظنا أن كمية القصف المدفعي، فضلاً عن شدة الهجوم، قد انخفضت. في الواقع، لا يزال اتجاه بوكروفسك هو الأكثر إشكالية بالنسبة لنا والقضية. في حين استقر الوضع في مناطق أخرى. لذا أعتقد أن هذه الاستراتيجية تم اختيارها بشكل صحيح. وهذا سيجلب لنا النتيجة المرجوة.



كريستيان أمانبور: يبدو أن هناك … بعض القادة والجنود في الخطوط الأمامية قالوا لشبكة CNN إن هناك مشكلة معنويات في بعض أجزاء الخطوط الأمامية، وأنه يتم إرسال الكثير من المجندين والمتدربين الشباب إلى هناك. المعركة صعبة للغاية بالنسبة لهم. بعضهم، كما تعلم، يترك الخنادق ويعود إلى دياره. مرة أخرى، قلت إن رفع الروح المعنوية يشكل جزءًا مهمًا للغاية من وظيفتك. وأعتقد أن هناك ما يقرب من 19 ألف حالة تم رفعها أمام السلطات العسكرية بسبب الفرار من الخدمة وعدم الحضور للخدمة. تحدث عن ذلك، كيف يمكن لشخص مثلك أن يرفع الروح المعنوية ويجعل الناس يرغبون في القتال؟ لأننا نشعر بأن لحظة الحماسة الوطنية التي كانت واضحة جدًا في بداية الغزو تبدو وكأنها تهدأ.



أوليكساندر سيرسكي: أنت محقة في هذه النقطة. قضية الروح المعنوية مجال مهم جدًا من عملنا. بالطبع، بالحديث عن عملية كورسك، يجب أن نشير إلى أن هذا هو ما أدى إلى تحسين الروح المعنوية بشكل كبير - ليس فقط للفرقة العسكرية، بل وللشعب الأوكراني بأكمله. لقد كان ولا يزال حافزًا رفع الروح المعنوية لرجالنا وعطشهم للنصر. هذا هو أول شيء. ثانياً، بالحديث عن التدريب، بالطبع، يريد الجميع أن يكون مستوى التدريب هو الأفضل. لذا، قمنا بتدريب أفراد عسكريين محترفين مؤهلين تأهيلاً عالياً. في الوقت نفسه، تتطلب ديناميكيات الجبهة منا وضع مجندين في الخدمة بأقرب وقت ممكن. لهذا السبب نقوم بإجراء تدريب عسكري أساسي إلزامي لمدة شهر على الأقل، بجانب التدريب التأهيلي، والذي يستمر لمدة أسبوعين على الأقل في الشهر.



كريستيان أمانبور: أريد أن أعرف، أعني، أنت كقائد، هل تذهب إلى الخطوط الأمامية؟ هل تذهب إلى الخنادق؟ هل تتحدث إلى الجنود والقادة هناك؟ ماذا يقولون لك؟ لأنني أعرف أن بعضهم كان هناك، كما تعلم، لأكثر من عامين. بالكاد يحصلون على تناوب. لا يحصلون على فرصة لرؤية عائلاتهم. هناك القنابل الانزلاقية وتلك الأشياء المرعبة والطائرات بدون طيار. هناك الكثير. الأمر يشبه إلى حد كبير هجمات الحرب العالمية الأولى، كما تعلم، على الخنادق. هم هناك لفترة طويلة دون أمل حقيقي في التناوب. ماذا يقولون لك عندما تذهب لرؤيتهم وللتحدث إليهم؟



أوليكساندر سيرسكي: أولًا وقبل كل شيء، نتحدث نفس اللغة. نحن نفهم بعضنا البعض، أيًا كان من أتحدث إليه، سواء كان جنديًا عاديًا، أو رجل بندقية، على سبيل المثال، أو قائد لواء أو كتيبة. كما تعلمون، كنت في هذه الحرب منذ عام 2014. وعلى مدار العامين ونصف العام الماضيين، منذ بداية العدوان الشامل، كنت أشارك شخصيًا في العمليات القتالية كقائد للمجموعة العملياتية والاستراتيجية. الآن، أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية. بعبارة أخرى، خط المواجهة هو حياتي. نحن نفهم بعضنا البعض. أنا أعرف كل المشاكل التي يواجهها جنودنا وضباطنا.