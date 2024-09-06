(CNN)-- كانت روسيا تخطط لشن هجوم جديد على أوكرانيا من منطقة كورسك قبل توغل كييف المفاجئ عبر الحدود، حسبما صرح القائد العام للجيش الأوكراني، الجنرال أولكسندر سيرسكي لشبكة CNN في مقابلة حصرية، الخميس.

وفي أول مقابلة تلفزيونية له منذ أن أصبح قائداً للجيش في فبراير/ شباط، قال الجنرال لكريستيان أمانبور من شبكة CNN إنه يعتقد أن عملية كورسك كانت ناجحة.

وفي الشهر الماضي، اقتحمت القوات الأوكرانية مدينة كورسك في عملية توغل عبر الحدود فاجأت حتى المسؤولين الأميركيين. ملقية الضوء على أنه ورغم تفوق روسيا من حيث عدد الرجال والدروع، إلا أن جيشها يعاني من نقاط ضعف.

وفي التفسير الأكثر تفصيلاً للأساس المنطقي وراء التوغل، أوجز سيرسكي الأهداف الرئيسية للعملية: منع روسيا من استخدام كورسك كقاعدة انطلاق لهجوم جديد، وتحويل قوات موسكو عن مناطق أخرى، وإنشاء منطقة أمنية. ومنع قصف الأهداف المدنية عبر الحدود، وأخذ أسرى الحرب، ورفع معنويات القوات الأوكرانية والأمة بشكل عام.

وفي حديثه إلى أمانبور في مكان غير معلوم بالقرب من خط المواجهة، قال الجنرال، إن موسكو نقلت عشرات الآلاف من القوات إلى كورسك، بما في ذلك بعض أفضل قواتها الهجومية المحمولة جواً.

وبينما اعترف سيرسكي بأن أوكرانيا كانت تحت ضغط هائل في المنطقة المحيطة ببوكروفسك، المدينة الاستراتيجية التي كانت لأسابيع مركزًا للحرب في شرق أوكرانيا، قال إن قواته تمكنت الآن من وقف التقدم الروسي هناك، مشيرا إلى أنه "على مدى الأيام الستة الماضية، لم يتقدم العدو مترا واحدا في اتجاه بوكروفسك. وبعبارة أخرى، استراتيجيتنا ناجحة".