أظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ما يبدو أنه حريق في مبنى سكني بمنطقة موسكو الروسية.

وقال المسؤولون المحليون إن شخصًا واحدًا على الأقل قُتل نتيجة للهجوم وأصيب 3 آخرون.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن 144 طائرة دون طيار أوكرانية أُسقطت خلال الليل، بينها 20 طائرة فوق منطقة موسكو.



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