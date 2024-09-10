أظهر مقطع فيديو مرعب لحظة وقوع انهيار كبير لجسر في فيتنام أثناء إعصار قوي، حيث كان هناك ما لا يقل عن 10 مركبات على الجسر عندما انهار، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

كما أظهر فيديو آخر لحظة انهيار أرضي كبير في منطقة لوك ين بشمال فيتنام في مقاطعة ين باي، الاثنين، مما أدى إلى فقدان شخصين على الأقل ودفن 4 منازل، يحسب وكالة أنباء قوة الشرطة الفيتنامية.

وأضافت الوكالة أن فرق الإنقاذ وصلت إلى مكان الحادث، ولكن بسبب الأمطار الغزيرة وكمية كبيرة من التربة والصخور ونقص الآلات، كانت جهود الإنقاذ صعبة.

واجتاح إعصار ياغي فيتنام خلال نهاية الأسبوع مخلفًا ما لا يقل عن 65 قتيلاً و39 مفقودًا، وفقا للجنة إدارة الكوارث والسدود في فيتنام.