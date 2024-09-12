بدأت معركة لغة الجسد بسرعة في المناظرة الرئاسية - مع تقدم نائب الرئيس إلى نصف المسرح الذي كان يقف فيه الرئيس السابق وإجباره على مصافحتها. ثم وضعته على الفور في موقف دفاعي.

قضى ترامب معظم الليل يحدق إلى الأمام بنظرة قاتمة، ونادرًا ما كان ينظر إليها أيًا كان ما قالته. بينما كانت هاريس تراقبه، مبتسمة، وواضعة ذقنها على يدها، وبدت أكثر ارتياحًا مع كل لحظة.

هذا صحيح على الأقل بالنسبة لكبير المحللين السابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي، جو نافارو، الذي قال إن هاريس "نظرت إليه بتركيز مثل الليزر ولم تتردد على الإطلاق".

كان الأمر مختلفًا تمامًا عن الموقف المنتصر لترامب عندما يواجه معجبيه، وحدث تبادل واضح عندما هاجمت هاريس تلك الأحداث بالذات، قائلة: "بدأ الناس يغادرون تجمعاته مبكرًا بسبب الإرهاق والملل".

زم ترامب شفتيه واتسعت عيناه، وعلق نافارو على الأمر بالقول: "لقد شعر (ترامب) بالفزع من ذلك. في أي وقت نشعر فيه بالدهشة أو الفزع، نميل إلى فتح أعيننا للسماح بدخول المزيد من الضوء. أعتقد أن هذا كان شيئًا لم يتوقعه أبدًا".