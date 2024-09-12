أكثر مقاطع أثار بها ترامب تفاعلا بالمناظرة الرئاسية مع هاريس

شاهد رد فعل ترامب عندما سُئل عن أدائه في المناظرة الرئاسية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأكثر مقاطع الفيديو إثارة للتفاعل بمناظرة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.

وتنوعت اللقطات المنتقاة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من استشهد بما ووصفها أكثر "اللحظات المضحكة" وآخرين تداولوا مقارنات بعدد المشاهدات لمقاطع ترامب وهاريس في حين ذهب آخرون للفصل بين الرؤية التي تقدمها هاريس وتلك التي يقدمها ترامب.

وانقسم الناخبون المسجلون الذين شاهدوا مناظرة، فجر الأربعاء بتوقيت مكة، حول أي مرشح يفهم بشكل أفضل المشكلات التي تواجه الأشخاص مثلهم، وفقًا لاستطلاع شبكة CNN لمراقبي المناظرة أجرته SSRS، حيث قال 44٪ إن هاريس تفعل ذلك، بينما اختار 40٪ ترامب.

ويمثل هذا تحولا لصالح هاريس عما كان عليه قبل المناظرة، عندما قال 43% إن ترامب لديه فهم أفضل لمشاكلهم بينما قال 39% إن هاريس تفهم ذلك.

ويذكر أنه في عامي 2020 و2016، رأى مراقبو المناظرة أن بايدن وهيلاري كلينتون تفوقا على ترامب في المناظرات الرئاسية.