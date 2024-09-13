مصطلحات مفاجئة يبحث الناس عنها بشأن ترامب على "غوغل".. تعرف عليها

تناول هاري إنتن، مراسل شبكة CNN، مصطلحات البحث المتزايدة التي يستخدمها الناس على "غوغل" والمتعلقة بالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وأشار إنتن إلى أن "أحد الأشياء الصاعدة التي يبحث عنها الناس على غوغل إلى جانب اسم دونالد ترامب، ليس ما تريده حملة دونالد ترامب بالضرورة".

وأضاف: "إنها مصطلحات مثل "تناول الحيوانات الأليفة"، ومثل "تناول الكلاب"، و "تناول القطط". من الواضح أن هذه كانت بعض اللحظات لدونالد ترامب على منصة المناظرة".

وتابع بالقول: "هذه قصة غريبة. إنها ليست حقيقية، إنها مزيفة، لكنه سعى خلفها. هذه كارثة"، مضيفًا: "إذا كنت تدير حملة رئاسية فلن تريد مصطلحات "تناول الحيوانات الأليفة"، و"تناول الكلاب"، و"تناول القطط" مرتبطة باسمك".