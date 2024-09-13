شاهد الأهداف التي قد تضربها أوكرانيا في عمق روسيا بصواريخ غربية.. ماذا يعني ذلك؟العالمنشر الجمعة، 13 سبتمبر / ايلول 2024بينما يشير الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى انفتاحه على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ غربية بعيدة المدى ضد أهداف داخل الأراضي الروسية، تسلط شبكة CNN الضوء على ما قد يعنيه هذا لأوكرانيا.قد يهمك أيضًا.. نشرت أسماءهم وصورهم.. روسيا تطرد 6 دبلوماسيين بريطانيين تتهمهم بالتجسس والتخريببوتين يوجه رسالة شديدة اللهجة للناتو بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا قراءة المزيدأمريكاأوكرانياروسياالجيش الأمريكيالجيش الأوكرانيالجيش الروسي