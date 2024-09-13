بينما يشير الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى انفتاحه على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ غربية بعيدة المدى ضد أهداف داخل الأراضي الروسية، تسلط شبكة CNN الضوء على ما قد يعنيه هذا لأوكرانيا.

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