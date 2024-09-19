تحولت إلى قطع متناثرة.. مشاهد جديدة تُظهر حطام غواصة “تيتان” المنكوبة

نشرت هيئة خفر السواحل الأمريكية التي تحقق في الانفجار المميت للغواصة "تيتان" مقطع فيديو جديدًا يُظهر حطامًا متناثرًا في قاع البحر في شمال المحيط الأطلسي.

في الفيديو، يمكنك رؤية قطعة كبيرة من الحطام تظهر بالإضافة إلى قطع أصغر حولها.

تم التقاط المشاهد بواسطة مركبة يتم التحكم فيها عن بُعد.

أودت الحادثة في يونيو 2023 بحياة المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة المشغلة للغواصة، ستوكتون راش. وكذلك رجل الأعمال شهزادة داود وابنه سليمان داود البالغ من العمر 19 عاماً، والمغامر هاميش هاردينغ. والغواص الفرنسي بول هنري نارجيوليت.