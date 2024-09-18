نشر خفر السواحل الأمريكي أولى لقطات حطام سفينة "تيتان" التابعة لشركة "OceanGate" وهي تقبع في قاع المحيط، بينما بدأ المحققون جلسة استماع بشأن المأساة.

وقد قُتل الأشخاص الخمسة جميعًا والذين كانوا على متن السفينة في يونيو الماضي بعد انفجار داخلي كارثي بشكل مفاجئ، والذي نجم عن ضغط هائل.

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