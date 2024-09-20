يقول مسؤولون استخباراتيون أمريكيون إن قراصنة إيرانيين حاولوا تمرير معلومات حساسة تم جمعها من حملة ترامب إلى معسكر هاريس.

ويمكن لمسؤولي الاستخبارات الأمريكيين قول هذا بسبب سلسلة من محاولات الاختراق الواضحة، أو "الاختراق والتفريغ" كما تصفها الحكومة الأمريكية، من أشخاص مرتبطين بإيران.

المثال الذي يعترف به الآن المسؤولون الحكوميون الأمريكيون وحملة كامالا هاريس الرئاسية هو جهد بُذل خلال الصيف بعد سرقة وثائق حملة ترامب للحصول على معلومات خاصة عن حملة ترامب أو من حملة ترامب إلى أيدي أفراد بحملة بايدن، الأشخاص الذين يعملون لصالح تلك الحملة، غير أن المحاولة كانت فاشلة.

بدا الأمر وكأنه تصيد لبعض هؤلاء الأشخاص، ولم يتم استخدام المواد، كما قال متحدث باسم حملة هاريس أمس، لذا لم يتم نشرها على نطاق واسع.

لكن الآن يتهم دونالد ترامب حملة بايدن-هاريس بأنها جهات سيئة في جهود التدخل الأجنبي هذه. غير أن حملة هاريس تدين بقوة جهود الحكومات الأجنبية أو الأطراف التي تحاول التدخل في نتائج الانتخابات الأمريكية.