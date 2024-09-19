حملتا هاريس وترامب تعلقان على قضية "القرصنة الإيرانية"

"أخبرني قادة عسكريون أنك عار".. هاريس توجه كلامًا لاذعًا لترامب لعدم اعترافه بخسارة انتخابات 2020

"لم يُجيبا على القضايا الكبرى".. شاهد كيف علق مذيع CNN على المناظرة بين ترامب وهاريس

(CNN) -- علقت حملتا المرشحين للانتخابات الأمريكية، دونالد ترامب وكامالا هاريس، الأربعاء، على إعلان مسؤولين أن قراصنة إيرانيين أرسلوا معلومات سرقوها من حملة ترامب الرئاسية إلى أشخاص تابعين لحملة الرئيس جو بايدن.

وقالت حملة ترامب، في بيان، إن تلك القرصنة "دليل آخر على أن الإيرانيين يتدخلون بنشاط في الانتخابات لمساعدة كامالا هاريس وجو بايدن".

وقال مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، في بيان مشترك، إن جهات إيرانية "أرسلت رسائل بريد إلكتروني إلى أشخاص مرتبطين آنذاك بحملة بايدن والتي تحتوي على مقتطف مأخوذ من مادة مسروقة من حملة ترامب".

وأضاف البيان أنه لا يوجد ما يشير إلى أن العاملين في حملة بايدن ردوا على الرسالة.

وفي المقابل، قال متحدث باسم حملة هاريس، مورجان فينكلشتاين في بيان: "تم استهداف عدد قليل من الأشخاص عبر رسائل البريد الإلكتروني الشخصي"، وأضاف: "تعاوننا مع سلطات إنفاذ القانون منذ أن علمنا أن الأشخاص المرتبطين بحملة بايدن آنذاك كانوا من بين الضحايا لهذه العملية التي تهدف إلى التأثير الأجنبي".

وتابع: "نحن لسنا على علم بأي مواد يتم إرسالها مباشرة إلى الحملة؛ تم استهداف عدد قليل من الأشخاص على رسائل البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بهم بما يبدو أنه محاولة بريد عشوائي أو تصيد، ونحن ندين بأشد العبارات أي جهد من قبل جهات أجنبية للتدخل في الانتخابات الأمريكية بما في ذلك هذا النشاط الخبيث غير المرغوب فيه وغير المقبول".

وذكر: "لدينا تدابير قوية للأمن السيبراني، ويتم تدريب الموظفين ليكونوا يقظين ضد المحتوى الخبيث".