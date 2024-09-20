رجل متهم بقضية اغتصاب جماعية يهاجم صحفيًا أثناء محاكمته في فرنسا

أفادت ساسكيا فاندورن من شبكة CNN عن المحاكمة الجارية في فرنسا حيث اتُهم أكثر من 50 رجلاً باغتصاب جيزيل بيليكو.

وقد أثارت قضية بيليكو غضبًا في فرنسا بعد أن اعترف زوجها الذي تزوجته منذ 50 عامًا بتخديرها ودعوة العشرات من الرجال عبر الإنترنت لاغتصابها.

أثارت القضية غضبًا في جميع أنحاء فرنسا، وارتفعت حدة التوتر في قاعة المحكمة، مما أدى إلى زيادة الأمن. مع احتشاد الكثيرين خلف جيزيل بيليكو البالغة من العمر 72 عامًا، قال دومينيك بيليكو، زوجها منذ 50 عامًا، للمحكمة هذا الأسبوع، أنا مغتصب مثل أي شخص آخر في هذه الغرفة.

ومن خلال التخلي عن حقها في عدم الكشف عن هويتها، أصبحت السيدة بيليكو رمزًا ضد العنف الجنسي، حيث نزل الآلاف إلى الشوارع لدعمها.. وقالت بيليكو لداعميها: "بفضلكم جميعًا، لدي القوة لخوض هذه المعركة حتى النهاية."