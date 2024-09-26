أظهرت مقاطع الفيديو أن الإعصار “هيلين” قد ضرب المكسيك كعاصفة استوائية في الصباح.

اشتدت قوة “هيلين” بسرعة لتتحول إلى إعصار وهو يتجه نحو فلوريدا، ويُتوقع أن يضرب اليابسة كأقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة منذ أكثر من عام.

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