يُتوقع أن يصل اليابسة ويضرب أمريكا كأقوى إعصار.. العاصفة "هيلين" تتجه نحو فلوريداالعالمنشر الخميس، 26 سبتمبر / ايلول 2024أظهرت مقاطع الفيديو أن الإعصار “هيلين” قد ضرب المكسيك كعاصفة استوائية في الصباح.اشتدت قوة “هيلين” بسرعة لتتحول إلى إعصار وهو يتجه نحو فلوريدا، ويُتوقع أن يضرب اليابسة كأقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة منذ أكثر من عام.شاهد أيضًا: جرفت وأسقطت ما في طريقها.. شاهد ما تسببت به الفيضانات جراء بقايا إعصار ديبي بنيويوركقد يهمك أيضًا: إعصار إيرنستو.. كاميرا ترصد لحظة انهيار منزل في البحر بسبب الأمواج القويةقراءة المزيدأمريكاالمكسيكعواصف