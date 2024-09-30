لقطات تظهر مدى الدمار الذي خلفه إعصار هيلين في كارولينا الشمالية

لقي ما لا يقل عن 100 شخص حتفهم في 6 ولايات أمريكية بعد أن ضرب "هيلين" اليابسة في فلوريدا كإعصار من الفئة الرابعة.

كما خلفت مياه الفيضانات سريعة الحركة وراءها دمارًا هائلاً في أشفيل بولاية كارولينا الشمالية.

ورغم نقص الإمدادات والطاقة والصبر، تمكن ضحايا العاصفة الذين شهدوا القوة الوحشية لإعصار هيلين التي قلبت حياتهم رأساً على عقب من مواجهة أسبوع جديد، لكنهم الآن يواجهون التحدي الهائل المتمثل في إعادة البناء.

فبعض الطرق والجسور التي يحتاجون إليها للقيام بهذه المهمة لم تعد موجودة، وقد يستغرق الأمر أسبوعاً أو أكثر قبل أن تصل الكهرباء.