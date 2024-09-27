أدت الرياح العنيفة التي تسبب فيها إعصار “هيلين” إلى ارتفاع منسوب الأمواج، وهو ارتفاع يعُد بعيدًا عن المستويات الطبيعية، مع توقعات بارتفاعها إلى 20 قدمًا على طول منطقة بيغ بيند في ولاية فلوريدا الأمريكية.

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