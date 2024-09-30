اقترب رائدا فضاء بوينغ "ستارلاينر" من العودة إلى الوطن بعد أن تقطعت بهما السبل على متن محطة الفضاء الدولية.

وصلت مركبة الفضاء سبيس إكس "دراغون" إلى المحطة، الأحد، وستعيد سوني ويليامز وبوتش ويلمور إلى الأرض، العام المقبل.

قد يهمك أيضًا.. مهمة 8 أيام أصبحت مدتها 8 أشهر.. كيف بدا الأمر لرائدي ناسا العالقين في الفضاء؟

صوت مرعب بالفضاء يدفع روادًا للاتصال بمركز التحكم وناسا تعلق