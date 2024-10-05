لقد مر أكثر من أسبوع منذ أن اجتاح إعصار "هيلين" جنوب شرق الولايات المتحدة، لكن الطريق إلى التعافي لا يزال يبدو طويلاً.

لقد لقي ما لا يقل عن 218 شخصًا حتفهم في أعقابه.

ويواجه الناجون مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء حياتهم ومنازلهم.

لقد أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة إلى تغيير المشهد الطبيعي، وجرفت المنازل والمجتمعات بالكامل.

في مقاطعة بونكوم بولاية كارولينا الشمالية وحدها، كان أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين حتى، الخميس، وفقًا للمسؤولين.

ولدى شيريل هوبارد من CNN التفاصيل…