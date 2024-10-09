تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "ميلتون" في حدوث إعصار هائل في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، ومن المرجح أن يزداد هذا الإعصار قوة مع اقتراب العاصفة من دنوها اليابسة.

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