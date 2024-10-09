فيديو يرصد اقتراب "إعصار هائل" إلى فلوريدا بعد أمطار غزيرة بسبب "ميلتون"العالمنشر الأربعاء، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2024تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "ميلتون" في حدوث إعصار هائل في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، ومن المرجح أن يزداد هذا الإعصار قوة مع اقتراب العاصفة من دنوها اليابسة.تابع أيضًا: شاهد صائدي الأعاصير في رحلة مليئة بالمطبات الهوائية عبر إعصار "ميلتون"قد يهمك أيضًا: "اكتب اسمك على ساقك".. رئيس شرطة يحذر من الهلاك لمن يبقى في طريق إعصار ميلتونقراءة المزيدأمريكاعواصففلوريدا