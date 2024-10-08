يتوجه نحو فلوريدا.. ناسا تلتقط صورًا لحركة إعصار "ميلتون" من الفضاء

نشر رائد الفضاء ماثيو دومينيك مقطع فيديو وصورًا لإعصار "ميلتون" التقطها من نافذة المركبة الفضائية دراغون إنديفور، التي ترسو بمحطة الفضاء الدولية. تُظهر الصور إعصار ميلتون وهو يتحرك في خليج المكسيك باتجاه ولاية فلوريدا الأمريكية.

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