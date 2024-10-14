حقائق سريعة عن منظومة "ثاد" الدفاعية التي تنشرها أمريكا في إسرائيل

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الأحد إن الولايات المتحدة سترسل نظام "ثاد" الدفاعي المتطور الى جانب قوات أمريكية إلى إسرائيل "للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية في أعقاب الهجمات الإيرانية غير المسبوقة ضد إسرائيل في 13 أبريل ومرة ​​أخرى في 1 أكتوبر".

وقال اللواء باتريك رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، إن "هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الولايات المتحدة بطاريات هذه المنظومة في الشرق الأوسط، حيث تم نشر النظام في إسرائيل في عام 2019 بهدف التدريب".

لكن نشر قوات أمريكية إضافية في إسرائيل أمر جدير بالملاحظة وسط التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، ومع استعداد المنطقة لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران يمكن أن يرفع من حدة التوتر في المنطقة.

ووفقًا لمسؤول دفاعي أمريكي، سيتم نشر حوالي 100 جندي أمريكي في إسرائيل لتشغيل بطارية نظام "ثاد".

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز مميزات هذه المنظومة.