مصادر لـCNN.. إيران تحذر أمريكا ودول المنطقة من أنها سترد على أي هجوم إسرائيلي

(CNN)-- قال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الميجور جنرال باتريك رايدر في بيان، الأحد، إن الولايات المتحدة سترسل نظاما متقدما مضادا للصواريخ إلى إسرائيل، وسترسل قوات أمريكية لتشغيله "للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية".

وأضاف باتريك رايدر في بيانه، الأحد، أن ذلك "يأتي في أعقاب الهجمات الإيرانية غير المسبوقة ضد إسرائيل في 13 أبريل/نيسان الماضي، ومرة ​​أخرى في 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وأوضح رايدر في بيانه أنها "ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الولايات المتحدة النظام، بطارية الدفاع الجوي للمدى المرتفع (ثاد)، في الشرق الأوسط، وقد تم نشر النظام أيضا في إسرائيل عام 2019 لإجراء تمرين.

لكن نشر قوات أمريكية إضافية في إسرائيل أمر ملحوظ وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، ومع استعداد المنطقة لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران يمكن أن يؤدي إلى استمرار تصعيد الأعمال العدائية.

ونظام "ثاد" مخصص أساسًا للدفاع الصاروخي ضد الصواريخ الباليستية، ويمكنه أن يساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل ضد أي هجوم إيراني مستقبلي، إذا قررت إيران الرد على أي ضربة إسرائيلية.

وأجرت الولايات المتحدة مشاورات مع إسرائيل حول كيفية تخطيطها للرد على الهجوم الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وأوضح مسؤولون أمريكيون أنهم لا يريدون أن تستهدف إسرائيل المواقع النووية أو حقول النفط الإيرانية.

وتحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، في أول محادثة هاتفية بينهما منذ ما يقرب من شهرين، وأخبره أن رد إسرائيل يجب أن يكون "متناسبًا".

وعزز الجيش الأمريكي بشكل كبير من تواجده في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما هاجمت حماس إسرائيل. كما عززت الولايات المتحدة دفاعاتها الجوية في جميع أنحاء المنطقة، ونشرت سفنا حربية وحاملات طائرات إضافية في شرق البحر المتوسط ​​والبحر الأحمر وبحر العرب، وأرسلت مؤخرًا قوات إضافية إلى قبرص للمساعدة في خطط إجلاء محتمل، حسبما ذكرت شبكة CNN في وقت سابق.

وتحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن نشر منظومة صواريخ ثاد في وقت سابق.