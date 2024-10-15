رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن يخبر رئيس تحرير "بلومبرغ نيوز” جون ميكليثويت، ما إذا كان قد تحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ تركه منصبه.

وذكر الصحفي بوب وودوارد، في كتابه أن ترامب وبوتين، تحدثا ما يصل إلى سبع مرات منذ تركه منصبه كرئيس لأمريكا.