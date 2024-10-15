صحفي يسأل ترامب عما إذا كان قد اتصل ببوتين منذ تركه منصبه.. شاهد كيف أجابهالعالمنشر الثلاثاء، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2024رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن يخبر رئيس تحرير "بلومبرغ نيوز” جون ميكليثويت، ما إذا كان قد تحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ تركه منصبه.وذكر الصحفي بوب وودوارد، في كتابه أن ترامب وبوتين، تحدثا ما يصل إلى سبع مرات منذ تركه منصبه كرئيس لأمريكا.شاهد أيضًا: كان يُفترض أن تكون جلسة حوارية.. ترامب يرقص لمدة 30 دقيقة في حدث انتخابيقراءة المزيدأمريكاروسيادونالد ترامبفلاديمير بوتين