سخر روي وود جونيور وفريق من الممثلين الكوميديين في برنامج "Have I Got News For You" الذي يعرض على شبكة CNN الأحد، من تبرع الملياردير إيلون ماسك لحملة دونالد ترامب الرئاسية.

وأيضًا.. "غير محترم".. ترامب يهاجم هاريس لغيابها عن عشاء تقليدي للحزبين.. ويمازح الحضور بشأن مشاكله القانونية