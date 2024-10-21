سخرت عضو مجلس الشيوخ الأسترالي المستقل ليديا ثورب، من الملك تشارلز الثالث بعد أن ألقى خطابًا في مبنى البرلمان الأسترالي أثناء زيارته لعاصمة البلاد. خلال خطابه، اعترف الملك بشعب أستراليا الأصلي، الذي عاش على الأرض قبل المستوطنين البريطانيين.

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