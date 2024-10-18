يبدأ الملك تشارلز والملكة كاميلا أول جولة خارجية لهما منذ اعتلائهما العرش. ويشرح مراسل شبكة CNN، ماكس فوستر سبب قلق بعض الأستراليين بشأن زيارتهما.

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