ترحيب فاتر بالملك تشارلز في أستراليا بأول جولة خارجية له منذ اعتلائه العرشالعالمنشر الجمعة، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2024يبدأ الملك تشارلز والملكة كاميلا أول جولة خارجية لهما منذ اعتلائهما العرش. ويشرح مراسل شبكة CNN، ماكس فوستر سبب قلق بعض الأستراليين بشأن زيارتهما.قد يهمك أيضًا.. شاهد الملك تشارلز يستعرض مهاراته ويؤدي حركات "رقص الساموي"العائلة الملكية البريطانية تهنئ الأمير هاري بعيد ميلاده الـ40 رغم العلاقات المتوترة بينهما"رحلة المرض معقدة ومخيفة".. الأميرة كاثرين تعلن أنها أكملت علاجها الكيميائي من السرطانقراءة المزيدأسترالياالمملكة المتحدةبريطانياالملك تشارلز الثالثالملكة إليزابيث