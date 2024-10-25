أظهرت تسجيلات تم اعتراضها حصلت عليها الاستخبارات الدفاعية في أوكرانيا أن جنودًا روس أعربوا عن مخاوفهم بشأن كيفية قيادة جنود كوريا الشمالية وتزويدهم بالذخيرة والمعدات العسكرية.

وفي تقرير رئيس مكتب شبكة CNN السابق في موسكو، ناثان هودج، المزيد من التفاصيل.

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