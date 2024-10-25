تسجيلات صوتية تم اعتراضها تُظهر جنودًا روس يشتكون من نظرائهم الكوريين الشماليين في أوكرانياالعالمنشر الجمعة، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2024أظهرت تسجيلات تم اعتراضها حصلت عليها الاستخبارات الدفاعية في أوكرانيا أن جنودًا روس أعربوا عن مخاوفهم بشأن كيفية قيادة جنود كوريا الشمالية وتزويدهم بالذخيرة والمعدات العسكرية.وفي تقرير رئيس مكتب شبكة CNN السابق في موسكو، ناثان هودج، المزيد من التفاصيل.قد يهمك: ماذا ستستفيد كوريا الشمالية من نشر قواتها في أوكرانيا؟وقد يهمك أيضًا: هل وجّه كيم جونغ أون جنود كوريا الشمالية للقتال في أوكرانيا؟ إليك ما نعرفهقراءة المزيدأوكرانياروسياكوريا الشماليةالجيش الروسي