بحثًا عن أسلحة ونبذ أقل.. بوتين يزور كوريا الشمالية لأول مرة منذ 24 عامًا وهذا ما سيقدمه لزعيمها

(CNN)-- أفادت معلومات استخباراتية متزايدة بأن كوريا الشمالية كانت تستعد لدور أكثر مباشرة في حرب روسيا في أوكرانيا، وهي الخطوة التي قد يتردد صداها إلى ما هو أبعد من خطوط المواجهة في الحرب المستعرة في أوروبا.

وزعمت كل من أوكرانيا وكوريا الجنوبية أن القوات الكورية الشمالية تم إرسالها إلى روسيا للتدريب بهدف نشرها في أوكرانيا.

ونفت روسيا وكوريا الشمالية التقارير، في حين ألمحت كوريا الجنوبية إلى أن أي نشر قد يدفعها إلى إعادة تقييم مستوى الدعم العسكري الذي تقدمه لأوكرانيا.

في الأشهر الأخيرة، عزّزت موسكو وبيونغ يانغ شراكتهما العسكرية المناهضة للولايات المتحدة، وأثار التحالف المتنامي قلق المسؤولين في كييف وواشنطن.

هل يوجد كوريون شماليون في أوكرانيا؟

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارًا وتكرارًا من أن القوات الكورية الشمالية تنضم إلى حرب روسيا، حيث قال في قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي إن "10 آلاف" جندي وموظف فني يجري إعدادهم.

الثلاثاء، قال زيلينسكي في خطابه المسائي، إن أوكرانيا لديها معلومات استخباراتية عن "تدريب روسيا لوحدتين عسكريتين من كوريا الشمالية" ربما تشمل "لواءين من 6000 شخص لكل منهما". كما أخبر زيلينسكي الصحفيين أن أوكرانيا رأت "ضباطًا وموظفين فنيين من كوريا الشمالية في الأراضي المحتلة مؤقتًا"، ويعتقد أن روسيا "تعد مجموعة" لدخول أوكرانيا.

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وقال مصدر في الاستخبارات الأوكرانية لشبكة CNN في وقت سابق إن عددًا صغيرًا من الكوريين الشماليين يعملون مع الجيش الروسي، ومعظمهم للمساعدة في الهندسة وتبادل المعلومات حول استخدام الذخيرة الكورية الشمالية.

وفي الوقت نفسه، قالت وكالة التجسس في كوريا الجنوبية، جهاز الاستخبارات الوطني، الجمعة، إن كوريا الشمالية أرسلت 1500 جندي، بما في ذلك مقاتلو القوات الخاصة، إلى روسيا للتدريب.

وبدا أن هذه التقارير تعززت عندما تم تصوير جنود كوريين شماليين وهم يتلقون الزي الرسمي والمعدات في أرض تدريب في أقصى شرق روسيا. وأظهر مقطع فيديو آخر تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وحددته شبكة CNN جغرافيًا وصول القوات إلى أرض تدريب سيرغيفكا بالقرب من حدود روسيا مع الصين.

ما هي علاقة كوريا الشمالية بروسيا؟

لقد أقامت روسيا وكوريا الشمالية، وكلاهما منبوذان في الغرب، علاقات ودية بشكل متزايد منذ غزو موسكو.

في يونيو/حزيران، وقعت الدولتان اتفاقية دفاعية تاريخية وتعهدتا باستخدام كل الوسائل المتاحة لتقديم المساعدة العسكرية الفورية في حالة تعرض كل منهما لهجوم. واتهمت حكومات متعددة بيونغ يانغ بتزويد موسكو بالأسلحة في حربها الطاحنة في أوكرانيا، وهي التهمة التي نفتها الدولتان، على الرغم من وجود أدلة مهمة على مثل هذه التحويلات.

وساعدت شحنات الأسلحة، التي تشمل آلاف الأطنان المترية من الذخائر، روسيا في تجديد مخزوناتها المتضائلة في حرب كانت فيها قوات أوكرانيا أقل تسليحًا وتفوقًا في العدد. وفي الوقت نفسه، يُعتقد أن كوريا الشمالية التي تعاني من ضائقة مالية تلقت الغذاء وغيره من الضروريات في المقابل.

كما تسعى الدولة المنعزلة إلى تعزيز برامجها الفضائية والصاروخية والنووية غير القانونية.

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ما هو رد الفعل؟

رفض المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، المزاعم التي تفيد بإرسال أفراد من كوريا الشمالية لمساعدة روسيا باعتبارها "خدعة أخرى".

وعندما سأله الصحفيون مباشرة، الاثنين، عما إذا كانت موسكو ترسل قوات كورية شمالية للقتال في أوكرانيا، قال بيسكوف إن كوريا الشمالية "جارة قريبة" وأن الدولتين "تطوران العلاقات في جميع المجالات".

وقال: "هذا التعاون ليس موجهًا ضد دول ثالثة".

وصفت كوريا الشمالية هذه المزاعم بأنها "شائعات لا أساس لها من الصحة، ونمطية"، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين.

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لكن سيؤول لا تأخذ هذا الأمر باستخفاف.

واستدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الروسي وحثته على "الانسحاب الفوري للقوات الكورية الشمالية".

حذر نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي الأول كيم هونغ كيون من أن النشر المزعوم ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وعقد مكتب الأمن القومي اجتماعا طارئا لمناقشة رد كوري جنوبي محتمل.

وعقب الاجتماع، قال كيم تاي هيو، النائب الأول لمدير الأمن القومي، إن الحكومة ستنفذ "تدابير مضادة على مراحل" وفقًا "لتقدم التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية".

من غير الواضح ما هي التدابير، لكن مسؤولًا حكوميًا كوريًا جنوبيًا قال إنهم يستعدون "لتدابير دبلوماسية واقتصادية وعسكرية".

وأضاف المسؤول الحكومي أن كوريا الجنوبية تدرس ما إذا كانت ستشرع في "المشاركة القتالية الفعلية" في حين تمر كوريا الشمالية "بالمرحلة الأولية لنشر قواتها في روسيا". وقال المسؤول الحكومي "نحن نعمل على تطوير سيناريوهات لفهم التأثيرات المحتملة التي قد تخلفها تصرفات كوريا الشمالية وروسيا علينا".

قدمت سيؤول، إحدى أكبر موردي الأسلحة في العالم، مساعدات إنسانية ودعمًا ماليًا لأوكرانيا، في حين انضمت إلى العقوبات الغربية ضد موسكو. لكنها لم تقدم أسلحة فتاكة بشكل مباشر إلى كييف بسبب ضوابط تصدير الأسلحة إلى البلدان في حالة حرب.

وتفصل بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واحدة من أكثر الحدود تسليحًا في العالم وتظلان تقنيًا في حالة حرب. تدهورت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة مع تصاعد الخطاب الناري على جانبي المنطقة منزوعة السلاح.

ولم تؤكد الولايات المتحدة علنًا نشر القوات الكورية الشمالية، قائلة إنها "تواصل دراسة التقارير". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إنه إذا كان هذا صحيحا، "فإنه بالتأكيد سيمثل تطورًا خطيرًا ومثيرا للقلق للغاية" وأن الولايات المتحدة ستواصل التشاور مع حلفائها "حول تداعيات مثل هذه الخطوة الدرامية".

لكن وزير الدفاع البريطاني جون هالي قال للبرلمان الثلاثاء: "من المرجح الآن أن يكون نقل مئات القوات المقاتلة من كوريا الشمالية إلى روسيا قد بدأ".

ما أهمية ذلك؟

يمكن أن يكون أي تدخل من جانب كوريا الشمالية لحظة فاصلة. إن النظام المعزول والخاضع للعقوبات الشديدة الذي يلعب دورًا في صراع دولي كبير على الجانب الآخر من العالم هو شيء لم يفعله منذ عقود.

تمتلك الدولة واحدة من أكبر الجيوش في العالم، مع 1.2 مليون جندي، لكن العديد من قواتها تفتقر إلى الخبرة القتالية.

يقول المحللون إن النظام الكوري الشمالي سيكون لديه الكثير ليكسبه من نشر القوات، بما في ذلك منح قواته خبرة في ساحة المعركة والتدريب الفني. يمكن أن يساعد الترتيب أيضًا كوريا الشمالية على اكتساب معلومات استخباراتية حقيقية حول عمل أسلحتها.

قال كارل شوستر، المدير السابق للعمليات في مركز الاستخبارات المشترك التابع للقيادة الأمريكية في المحيط الهادئ: "ستعود القوات الخاصة بخبرة ميدانية حية، وخبرة تسلل حية ضد خصم قتالي متأهب. هذا يجعلهم أكثر خطورة".

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وأضاف "أعتقد أن كيم يوفر القوات للحصول على الموارد التي يحتاجها لدعم النظام، والدروس المستفادة التي قد يطبقها إذا اعتقد أن الصراع قادم في شبه الجزيرة".

وقال تشون إن بوم، وهو ملازم أول سابق في الجيش الكوري الجنوبي، لشبكة CNN، إن الروس "سيحصلون على دفعة في القوى العاملة، التي يفتقرون إليها الآن" وسيحصل الكوريون الشماليون على "المال والتكنولوجيا" والخبرة.

ويقول المحللون إن القوات التي سيتم نشرها ستكون قوات "نخبة" خاصة وليس قوات تقليدية.

وقال تشون "إذا نجحوا هناك، فلن يحصلوا فقط على خبرة قتالية مباشرة، بل وسيحصلون أيضًا على اعتراف دولي. لذا، قد تكون هذه مشكلة خطيرة حقيقية للعالم بأسره".

"ماذا لو اعتاد الكوريون الشماليون على هذا؟ ماذا لو أصبحوا قاعدة لتزويد الجنود المدربين تدريبًا جيدًا؟ إن إمكانية هذا الانتشار يجب أن تكون مثيرة للقلق للغاية".