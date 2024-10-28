خلال مقابلة أجراها مع CNN، تحدث القائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي الأدميرال جيمس ستافريديس مع مذيعة الشبكة، جيسيكا دين حول إرسال كوريا الشمالية لقوات للقتال الى جانب الروس في أوكرانيا وقال ستافريديس إن "ذلك يعكس ضعف روسيا".

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