شاهد كيف علق قائد الناتو السابق على نشر قوات كورية شمالية في أوكرانيا لدعم روسياالعالمنشر الاثنين، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2024خلال مقابلة أجراها مع CNN، تحدث القائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي الأدميرال جيمس ستافريديس مع مذيعة الشبكة، جيسيكا دين حول إرسال كوريا الشمالية لقوات للقتال الى جانب الروس في أوكرانيا وقال ستافريديس إن "ذلك يعكس ضعف روسيا".قد يهمك أيضًا.. ماذا يحدث بين بوتين وماسك بعد تداول تقرير ودعوة رئيس ناسا للتحقيق؟فيديو يظهر جنودا من كوريا الشمالية في روسيا.. هل يستعدون لدخول أوكرانيا؟ قراءة المزيدأوكرانياروسياكوريا الشماليةالجيش الروسيالناتوحلف الناتو