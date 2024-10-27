ماذا يحدث بين بوتين وماسك بعد تداول تقرير ودعوة رئيس ناسا للتحقيق؟

نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2024

"ادعى أن ماسك تبرع بها له".. شاهد زعيم الشيشان يقود سيارة تسلا مزودة بمدفع رشاش

كاتب أمريكي عن محادثة ترامب مع ماسك: متذمر من وجود كامالا هاريس "لأنها سوداء"

(CNN)-- دعا مدير وكالة ناسا للفضاء، بيل نيلسون، الجمعة، إلى إجراء تحقيق في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن مؤسس سبيس إكس وحليف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إيلون ماسك والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين كانا على "اتصال منتظم" منذ أواخر عام 2022.

التقرير الذي ذكر أن ماسك ناقش "موضوعات شخصية وتجارية وتوترات جيوسياسية" مع الزعيم الروسي، يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي، حيث ربما تكون علاقات "سبيس إكس" مع وكالة ناسا والجيش الأمريكي قد منحت ماسك وصولا لمعلومات حكومية واستخباراتية أمريكية حساسة.

وأثار بعض المسؤولين الأمريكيين مخاوف تتعلق بالاستخبارات المضادة في العام الماضي بشأن تفاعلات ماسك مع خصوم الولايات المتحدة مثل روسيا، لكن مجتمع المخابرات الأمريكي حذر من النظر في تلك التفاعلات لأن ماسك مواطن أمريكي، حسبما قال مسؤول مطلع على الأمر لشبكة CNN.

وقال العديد من مسؤولي البيت الأبيض للصحيفة إنهم لم يكونوا على علم بالاتصال بين ماسك وبوتين، وقالت الصحيفة إن المعرفة بالمناقشات "يبدو أنها سرية للغاية في الحكومة"، وقد تم تأكيد هذه المناقشات للصحيفة من قبل العديد من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين والروس الحاليين والسابقين.

وفي إحدى الحالات، استشهدت الصحيفة بطلب من بوتين إلى ماسك بعدم تفعيل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك عبر تايوان "كخدمة للزعيم الصيني شي جين بينغ".

ولم يستجب ماسك لطلبات التعليق من الصحيفة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، الجمعة، إنه اطلع على التقرير لكن البيت الأبيض "ليس في وضع يسمح له بتأكيده" وأحال الأسئلة إلى ماسك.

من جهته قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحيفة إن ماسك وبوتين أجريا مكالمة هاتفية واحدة فقط ناقشا فيها "الفضاء وكذلك التقنيات الحالية والمستقبلية".