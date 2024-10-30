غمرت مياه الأمطار والفيضانات أجزاءًا من جنوبي شرق إسبانيا، وتركت وراءها فوضى طينية هائلة ودمارًا لحق بالمنازل والطرقات والسيارات.

وتعمل خدمات الإنقاذ بلا كلل، في محاولة لإنقاذ السكان من الفيضانات المفاجئة، التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص، مع هطول أمطار غزيرة في العديد من المدن. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى، وفقًا للسلطات.

وأفاد خبراء الأرصاد الجوية بأن كمية الأمطار التي تهطل سنويًا تبلغ حوالي 20 بوصة أو 500 مليمتر، قد تساقطت في فترة ثماني ساعات بنهاية الثلاثاء.

ولدى أتيكا شوبيرت مراسلة شبكة CNN المزيد عن التفاصيل من إسبانيا.