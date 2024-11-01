قصص مرعبة عن رؤية أشباح تسكن البيت الأبيض.. CNN تلقي نظرة

تتناول مذيعة شبكة CNN، كاسي هانت مشاهدات الأشباح في البيت الأبيض على مر السنين، بما في ذلك تجربة التوأم بوش المخيفة في القصر.

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