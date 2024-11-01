قصص مرعبة عن رؤية أشباح تسكن البيت الأبيض.. CNN تلقي نظرة

العالم
نشر
قصص مرعبة عن رؤية أشباح تسكن البيت الأبيض.. CNN تلقي نظرة

تتناول مذيعة شبكة CNN، كاسي هانت مشاهدات الأشباح في البيت الأبيض على مر السنين، بما في ذلك تجربة التوأم بوش المخيفة في القصر.

قد يهمك أيضًا.. هل تجرؤ على قضاء ليلة في فندق مسكون؟ إليك عقارات تتيح لك عيش تجربة "السياحة المظلمة"

جدل بسبب "موكب هالوين" في أمريكا يُحاكي "اقتياد" ترامب لهاريس وهي مقيدة بالسلاسل

شاهد كيف تحول هذا الحي الشهير بأمريكا إلى "جنة وردية".. وما دور "باربي" في ذلك؟