قصص مرعبة عن رؤية أشباح تسكن البيت الأبيض.. CNN تلقي نظرة

قصص مرعبة عن رؤية أشباح تسكن البيت الأبيض.. CNN تلقي نظرةالعالمنشر الجمعة، 01 نوفمبر / تشرين الثاني 2024تتناول مذيعة شبكة CNN، كاسي هانت مشاهدات الأشباح في البيت الأبيض على مر السنين، بما في ذلك تجربة التوأم بوش المخيفة في القصر.قد يهمك أيضًا.. هل تجرؤ على قضاء ليلة في فندق مسكون؟ إليك عقارات تتيح لك عيش تجربة "السياحة المظلمة"جدل بسبب "موكب هالوين" في أمريكا يُحاكي "اقتياد" ترامب لهاريس وهي مقيدة بالسلاسلشاهد كيف تحول هذا الحي الشهير بأمريكا إلى "جنة وردية".. وما دور "باربي" في ذلك؟قراءة المزيدأمريكاالبيت الأبيضهالوين