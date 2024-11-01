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هل تجرؤ على قضاء ليلة في فندق مسكون؟ إليك عقارات تتيح لك عيش تجربة "السياحة المظلمة"

سياحة
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دبي، الإ­مارات العربية المتحدة (CNN)-- مثل العديد من الفنادق، يوفر "Red Cliffs Lodge"، بولاية يوتا الأمريكية للضيوف منتجات مجانية مثل الخرائط، ومستحضرات العناية الشخصية في الغرف، وغيرها.

ولكن في خريف عام 2023، بدأ العقار في منح بعض الضيوف نوعًا مختلفًا تمامًا من المنتجات،أي معدات لصيد الأشباح.

وتأتي المعدات مع مسجل رقمي، ومقياس المجال الكهرومغناطيسي (EMF)، وجهاز راديو يُعرف باسم صندوق الأشباح.

وهذه جميع الأجهزة التي يعتقد البعض أنّها تستطيع اكتشاف الظواهر الخارقة للطبيعة، كما تتضمن العدّة كتيبًا يحتوي على المزيد من المعلومات حول تاريخ المنطقة الذي يعود إلى قرون، والأشباح التي تسكن العقار.

هذه الفنادق تسلط الضوء على تاريخها المرعب بمناسبة عيد الهالوين
قيل إنّ "Red Cliffs Lodge" في ولاية يوتاه الأمريكية مسكون بروح شخص غارق لا يزال يتجول عند ضفاف نهر "كولورادو".Credit: Joe Sohm/Universal Images Group/Getty Images

وقال المدير العام للفندق، براين هانينغز لـCNN: "نعلم أنك سترى أشياءً إذا كنت هنا، ولدينا ثلاثة أرواح مرئية بشكل جيد للغاية، وهي: راعي بقر يدخّن، وسيدة بلا رأس، وشخص غارق يسير على طول ضفاف نهر كولورادو".

ومع استمرار نمو الاهتمام بالظواهر الخارقة للطبيعة، أصبح المسافرون الذين يرغبون بالإثارة أكثر حرصًا من أي وقتٍ مضى على المبيت في الأماكن التي تحدث فيها أشياء غريبة في الليل.

ولتلبية هذا الطلب، أضافت العديد من الفنادق باقات وبرامج موسمية مشوقة في الفترة التي تسبق عيد الهالوين، بينما قامت عشرات الفنادق الأخرى، مثل "Red Cliffs Lodge"، بعرض الأرواح التي تسكن فيها وتاريخها المسكون على مدار العام.

هذه الفنادق تسلط الضوء على تاريخها المرعب بمناسبة عيد الهالوين
ألهم فندق "ستانلي" رواية "The Shining" لستيفن كينغ.Credit: Helen H. Richardson/The Denver Post/Getty Images

وقال خبير الضيافة والشخصية التلفزيونية، أنتوني ميلشيوري، لـ CNN إنه "قطاع آخر من السوق. والظواهر الخارقة للطبيعة جاذبة جدًا في الوقت الحالي"، مضيفًا: "صناعتنا تتعلق بالتجارب. هذه مجرد طريقة أخرى لخلق تجربة".

ولذا، تشجعت المزيد من الفنادق على إظهار جانبها الأكثر رعبًا.

 ومنذ عام 2018، أصدرت مؤسسة الفنادق التاريخية الأمريكية (Historic Hotels of America) قائمة سنوية تضم أفضل 25 فندقًا تاريخيًا مسكونًا، والتي أصبحت واحدة من أكثر صفحاتها شهرةً عبر الإنترنت، وفقًا لكاثرين أور وهي مديرة استراتيجية التسويق والاتصالات.

 زيادة الاهتمام بتجارب السياحة المسكونة

تمامًا مثل عيد الهالوين، الذي يُتوقع أن يولد حوالي 11.6 مليار دولار من مبيعات المستهلكين في عام 2024، بحسب اتحاد التجزئة الوطني، أصبحت تجارب "السياحة المسكونة" تجارة كبيرة بشكل متزايد. 

وهذه التجارب مرتبطة بقطاع آخر من صناعة السفر، وتبلغ قيمته 11 تريليون دولار، ويُعرف باسم "السياحة المظلمة"، والذي يتمحور حول الوجهات المرتبطة بالموت والأحداث المأساوية. وتتفاوت البيانات، ولكن وفقًا لبعض التقديرات، قُدِّرت قيمة "السياحة المظلمة" في عام 2024 بنحو 32 مليار دولار، وهو رقم قد يتجاوز 40 مليار دولار بحلول عام 2034.

ويُعد فندق "ستانلي" في كولورادو، الذي يحتوي على 420 غرفة، من العقارات التي وضعت معيارًا جديدًا في هذا المجال. 

ويُنظر إلى الفندق، والذي استوحى منه الكاتب ستيفن كينغ روايته التي تحولت إلى فيلم "The Shining"، كأشهر فندق مسكون في العالم. 

وقد عزّز سمعته بوضع تقويم مليء بالأنشطة المخيفة، من جلسات تحضير الأرواح، واصطيادها،  إلى الجلسات مع خبراء في مجال ما وراء الطبيعة.

احترام التاريخ

هذه الفنادق تسلط الضوء على تاريخها المرعب بمناسبة عيد الهالوين
يُعد ستيف أزار المالك الجديد لنُزُل "Gifford House".Credit: Vincent Alban/The Boston Globe/Getty Images

تُفضِّل العقارات الأخرى اتباع نهج أكثر بساطة لاحتضان تاريخها المسكون. 

في "Red Cliffs Lodge"، يعني ذلك اعتبار الأرواح المقيمة كجانب واحد فقط من التراث التاريخي للموقع، الذي ضم سكانه العديد من القبائل الأمريكية الأصلية، و"المورمون"، ومربي الماشية، ورواد صناعة الأفلام الغربية.

وتتوفر تفاصيل هذه القصة في متحف " Moab Museum of Film and Western Heritage" الموجود في الموقع، وهي مساحة صغيرة مليئة بالصور التاريخية وبعض القطع الأثرية.

ويتمتع ستيفن أزار بمهمة مماثلة بشأن عقار " Gifford House"، التاريخي، الذي ينكونّ من 33 غرفة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، والذي اشتراه في أبريل/نيسان من عام 2023، وتتمثل بـ"إفساح المجال للأصالة والتعبير الأصيل". 

وينطبق هذا على جميع الجوانب، بدءًا من العروض في العديد من المسارح الموجودة في الموقع، إلى الأحداث التي ليس لها تفسير في المبنى الذي يبلغ عمره 166 عامًا، والذي يقول أزار إنّها كانت "خارج هذا العالم".

طريقة للحفاظ على المباني القديمة

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وأشار باحثون في دراسة أُجريت عام 2020 ونُشِرت في مجلة "Cornell Hospitality Quarterly"، إلى أنه يمكن أن تكون تجارب "السياحة المسكونة" محركًا رئيسيًا للمساعدة في الحفاظ على المباني القديمة التي تتمتع بتاريخٍ مخيف، مثل المدارس، أو السجون، أو المستشفيات المهجورة، من خلال توفير الأموال اللازمة للتحسينات والتجديدات.

ولكن حذّر الباحثون أيضًا من أنّ "أمناء الموقع قد يكافحون للحفاظ على التاريخ الحقيقي".

بعبارة أخرى، يجب التأكد من أنّ الشائعات والأقاويل لن تطغى على الحقائق.

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