اندلعت مشاجرة عنيفة في أحد مراكز الاقتراع المبكر في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية بعد أن حضر أحد الناخبين مرتديًا قبعة عليها عبارة مناهضة للرئيس الأمريكي، جو بايدن.

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