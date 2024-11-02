بسبب قبعة مناهضة لبايدن.. فيديو يظهر لحظة اندلاع شجار داخل مركز اقتراع في أمريكا

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بسبب قبعة مناهضة لبايدن.. فيديو يظهر لحظة اندلاع شجار داخل مركز اقتراع في أمريكا

اندلعت مشاجرة عنيفة في أحد مراكز الاقتراع المبكر في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية بعد أن حضر أحد الناخبين مرتديًا قبعة عليها عبارة مناهضة للرئيس الأمريكي، جو بايدن.

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