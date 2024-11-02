بسبب قبعة مناهضة لبايدن.. فيديو يظهر لحظة اندلاع شجار داخل مركز اقتراع في أمريكاالعالمنشر السبت، 02 نوفمبر / تشرين الثاني 2024اندلعت مشاجرة عنيفة في أحد مراكز الاقتراع المبكر في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية بعد أن حضر أحد الناخبين مرتديًا قبعة عليها عبارة مناهضة للرئيس الأمريكي، جو بايدن.وأيضًا.. جدل بسبب "موكب هالوين" في أمريكا يُحاكي "اقتياد" ترامب لهاريس وهي مقيدة بالسلاسلبعد فيديو يظهر عدم اختيار ترامب.. كيف علق مسؤولو ولاية كنتاكي على مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية؟4 أيام على الانتخابات.. استطلاع CNN يكشف معدل شعبية ترامب وهاريس في جورجيا وكارولينا الشمالية قراءة المزيدأمريكاحوادث