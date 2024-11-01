(CNN)-- لم تحقق نائب الرئيس، كامالا هاريس ولا الرئيس السابق، دونالد ترامب، أي تقدم واضح في السباق إلى البيت الأبيض في ولايتين جنوبيتين رئيسيتين، وفقًا لاستطلاعات الرأي الجديدة التي أجرتها شبكة CNN وSSRS.

وينقسم الناخبون المحتملون في جورجيا 48% لترامب و47% لهاريس، وفي كارولينا الشمالية، تبلغ نسبة دعم هاريس 48% مقابل 47% لترامب، مما يشير إلى عدم وجود زعيم واضح في أي من المتنافسين.

وتشهد كلتا الولايتين منافسة شديدة في الانتخابات الرئاسية 2024، وقد صوتت ولاية كارولينا الشمالية، التي دعمت باراك أوباما بفارق ضئيل في عام 2008، لصالح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الثلاثة الماضية. ومع ذلك، في عام 2020، كانت الولاية التي حصل فيها ترامب على أقل هامش فوز له، في حين هزم جو بايدن ترامب في جورجيا بأقل من نقطة مئوية واحدة قبل أربع سنوات، ليصبح أول ديمقراطي يفوز بالولاية منذ بيل كلينتون في عام 1992.

ورغم أنها لا تزال كبيرة بما يكفي لترجيح كفة السباق في أي من الاتجاهين، يقول أكثر من نصف الناخبين المحتملين في كل من جورجيا (59%) وكارولينا الشمالية (52%) إنهم أدلوا بأصواتهم بالفعل، مع انقسام هؤلاء الناخبين بفارق ضئيل تجاه هاريس بفارق 7 نقاط في جورجيا وبفارق 6 نقاط في ولاية كارولينا الشمالية.