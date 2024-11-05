نظرة على أكثر اللحظات التي لا تُنسى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024العالمنشر الثلاثاء، 05 نوفمبر / تشرين الثاني 2024نلخص لكم في هذا التقرير أكثر اللحظات التي لا تُنسى وأبرز الأخبار التي شهدناها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.شاهد أيضًا:شاهد الفارق بين نبرة هاريس وترامب في آخر يوم لهما بالحملة الانتخابيةالولاية التي ستحسم السباق الرئاسي الأمريكي.. إليك ما قاله مراسل CNNأنثى فرس النهر الشهيرة "مو دينغ" تتنبأ بالفائز في انتخابات أمريكا.. من اختارت؟قراءة المزيدأمريكاجو بايدندونالد ترامبكامالا هاريس