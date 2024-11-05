نظرة على أكثر اللحظات التي لا تُنسى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024

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نظرة على أكثر اللحظات التي لا تُنسى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024

نلخص لكم في هذا التقرير أكثر اللحظات التي لا تُنسى وأبرز الأخبار التي شهدناها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

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