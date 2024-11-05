نلخص لكم في هذا التقرير أكثر اللحظات التي لا تُنسى وأبرز الأخبار التي شهدناها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

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