سارعت شركة غوغل إلى إصلاح خلل أدى إلى ظهور نتائج بحث مختلفة عن سؤال "أين يمكنني التصويت لهاريس" وسؤال "أين يمكنني التصويت لترامب"، حسبما أفاد دوني أوسوليفان من شبكة CNN.

وفي منشور متداول عبر منصة "إكس"، ادعى إيلون ماسك أن غوغل تقدم معلومات حول مكان التصويت لهاريس، ولكن لا توجد معلومات حول مكان التصويت لترامب. فإذا كتبت عبارة "أين تصوت لهاريس؟"، فستحصل على معلومات حول مكان التصويت. وإذا كتبت عبارة "أين يمكنني التصويت لترامب؟"، ستحصل على قصص إخبارية.

قد يهمك أيضًا.. أولًا بأول.. نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية بين هاريس وترامب حسب إحصاء CNN