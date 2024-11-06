أولًا بأول.. نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية بين هاريس وترامب

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- مع إغلاق مراكز الاقتراع في ولايات الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، بدأ فرز أصوات الناخبين لتحديد الفائز من المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب.

يحتاج المرشح الحصول على 270 صوتا على الأقل من أصوات المجمع الانتخابي التي تتحدد حسب التصويت الشعبي في كل ولاية، ونعرض لكم فيما يلي نتائج الانتخابات حسب إحصاء CNN أولا بأول (حتى الساعة 12:10 صباح الأربعاء بتوقيت غرينتش):