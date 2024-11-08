فيديو طريف لمذيع ساخر عن جدار CNN السحري يجتاح الانترنت

فيديو طريف لمذيع ساخر عن جدار CNN السحري يجتاح الانترنتالعالمنشر الجمعة، 08 نوفمبر / تشرين الثاني 2024يبدو أن جدار CNN السحري كان بطل ليلة الانتخابات الأمريكية، إذ عاد مقطع فيديو من برنامج "Saturday Night Live" يعود إلى عام 2008 ويظهر فيه الجدار الشهير لينتشر على نطاق واسع مجددًا خلال الأيام الأخيرة.قد يهمك أيضًا.. بايدن: اتصلت بترامب وهنأته.. و"لا يمكن أن تحب جارك عندما تتفقان فقط"آخر تطورات صراع الأغلبية بمجلسي النواب والشيوخ بعد إعلان ترامب فوزه بالانتخابات الأمريكية 2024قراءة المزيدأمريكاCNNطرائف