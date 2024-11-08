فيديو طريف لمذيع ساخر عن جدار CNN السحري يجتاح الانترنت

يبدو أن جدار CNN السحري كان بطل ليلة الانتخابات الأمريكية، إذ عاد مقطع فيديو من برنامج "Saturday Night Live" يعود إلى عام 2008 ويظهر فيه الجدار الشهير لينتشر على نطاق واسع مجددًا خلال الأيام الأخيرة.

قد يهمك أيضًا.. بايدن: اتصلت بترامب وهنأته.. و"لا يمكن أن تحب جارك عندما تتفقان فقط"