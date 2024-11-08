يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في منتجعه "مار إيه لاغو" لاستعادة السلطة، بدءًا بمن سيعمل له، وهناك تقرير جديد يفيد بحدوث "حرب شاملة" تدور بالفعل بين أولئك الذين يتنافسون على المناصب العليا في حكومة دونالد ترامب وداخل الجناح الغربي.

شبهها أحد الأشخاص بـ"ألعاب الجوع"، باستثناء أن الأمر كان يدور في فناء مار إيه لاغو مباشرة.

فبعد أن أصبح واضحًا في ليلة الثلاثاء أن دونالد ترامب كان في طريقه لإعادة انتخابه، بدأت الهواتف ترن، وبدأ أولئك الذين يريدون أدوارًا رئيسية في تشكيل تحالفات، بينما حاولوا القضاء على الآخرين الذين كانوا أيضًا قيد النظر للوظائف التي يحاولون الحصول عليها.

وقد شوهد العديد من الأشخاص الذين كانوا يأملون في الحصول على وظيفة في أراضي المنتجع في الأيام الأخيرة، أسماء مثل روبرت ف. كينيدي جونيور وتولسي غابارد وتوم باراك وغيرهم.

تتحرك الأمور بسرعة كبيرة لدرجة أن العديد من الأشخاص حجزوا رحلات جوية بالفعل إلى جنوب فلوريدا، للتأكد من أنهم يستطيعون مقابلة ترامب وجهاً لوجه في الأيام المقبلة، عندما يتم اتخاذ العديد من هذه القرارات كما هو متوقع.

رغم ذلك، تم شغل أحد أكبر الوظائف الليلة، حيث أعلن ترامب في وقت سابق أن مديرة حملته ورئيستها المشاركة، سوزي وايلز ستصبح أول امرأة على الإطلاق ككبيرة لموظفي البيت الأبيض.

وبحسب مصادر، فقد تم حث ترامب على التحرك بسرعة في تسمية كبير الموظفين - بشكل أسرع مما فعل في عام 2016 - حيث عين كبير موظفيه الأحد التالي بعد انتخابه، لأنهم زعموا أن ذلك يسمح بوجود مركز قوة بدلاً من أن يتصل الجميع بترامب بشكل مباشر لأنهم يحاولون الحصول على هذه الوظائف، رغم أننا نتحدث عن دونالد ترامب هنا، وكما نعرف، فهو يحب أن يكون دائمًا في مركز الصراع.