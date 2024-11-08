تفاصيل "الصدمة وعدم التصديق" بحملة هاريس بعد فوز ترامب وسبب ذلك.. مراسلة CNN توضح

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(CNN) -- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الخميس، أن مديرة حملته سوزي وايلز ستشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض عندما يتولى منصبه.

وتعتبر وايلز أول امرأة تشغل هذا المنصب الرفيع في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد هذا المنصب أحد الوظائف القليلة المتبقية في الحكومة الأمريكية التي لم تشغلها امرأة على الإطلاق.

وكانت منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس كانت أول من شغل منصبها كنائب للرئيس.

وتولت النساء جميع المناصب العليا الأخرى في الحكومة تقريبا، بما في ذلك جميع المناصب الوزارية تقريبا، والقضائية العليا و الكونغرس.

وهناك استثناء واحد وهو منصب وزير الدفاع الأمريكي- لم تتول أي امرأة، ولم تخدم أي امرأة في هيئة الأركان المشتركة، وكذلك لم تشغل امرأة منصب رئيسة المحكمة العليا قط.

لكن غياب امرأة عن منصب رئيسة الأركان كان محبطًا لفترة طويلة لبعض النساء اللاتي عملن في العديد من البيت الأبيض، واللاتي يتوقن إلى شغل المنصب، والأهم من ذلك سهولة الوصول إلى المكتب البيضاوي ــ امرأة منهن.

وأشار ترامب إلى ذلك في بيانه الذي أعلن فيه تعيين وايلز، حيث قال: "إنه لشرف مستحق أن تكون سوزي أول كبيرة موظفي البيت الأبيض في تاريخ الولايات المتحدة، وليس لدي أدنى شك في أنها ستجعل بلادنا فخورة".