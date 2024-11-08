أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أن مديرة حملته الانتخابية، سوزي وايلز، ستتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض. ستسجل وايلز تاريخًا جديدًا بكونها أول امرأة تتولى هذا المنصب.

تعد وايلز شخصية فريدة من نوعها في صعود الرؤساء السابقين، كما أنها تتمتع بالاحترام الداخلي والخارجي.

ورغم أنها لم تعمل به بشكل مباشر في واشنطن، إلا أن لديها الكثير من العلاقات طويلة الأمد في واشنطن مع العديد من الشركات في المدينة.

وستكون وايلز أول كبيرة موظفين في البيت الأبيض، إلا أن لديها بعض المطالب، أحدها هو أنه "لا يمكن لسيارة المهرج أن تأتي إلى البيت الأبيض متى شاءت"، وهذا يعني أنها ستحاول الحفاظ على مستوى معين من الانضباط. فهي تسمح لترامب بأن يكون ترامب، كما أنها تبقي الغرباء في مكانهم.