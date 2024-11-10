هناك سببان رئيسيان يجعلان الشركات العملاقة، مثل ستيف مادن، تعتمد على الصين في التصنيع. ما هما السببان؟ وكيف تؤثر الرسوم الجمركية على ذلك؟ المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، مارك ستيوارت.

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كيف يؤثر فوز ترامب على الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم؟