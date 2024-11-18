يُعتقد أن عدة مئات من الأشخاص ما زالوا في منجم ذهب غير قانوني في جنوب إفريقيا بعد أن قطعت الحكومة الإمدادات الحيوية ورفضت مساعدتهم، في محاولة متشددة لقمع الصناعة.

وأوقفت الشرطة إمدادات الغذاء والماء لأولئك الموجودين تحت الأرض سعيًا لإجبار عمال المناجم غير القانونيين على الصعود إلى السطح، مما أثار مخاوف بشأن سلامتهم.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة شبكة CNN، فيكتوريا روباديري.

قد يهمك أيضًا.. عمال منجم ذهب محاصرون تحت الأرض.. وحكومة جنوب إفريقيا ترفض مساعدتهم

بأيد عارية ودون معدات.. شاهد كيف أنقد عامل زملائه من انهيار منجم ذهب