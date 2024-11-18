قطعت الحكومة الغذاء عنهم.. فيديو يظهر منجم ذهب غير قانوني حوصر به مئات العمال لشهور دون طعام أو ماءالعالمنشر الاثنين، 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2024يُعتقد أن عدة مئات من الأشخاص ما زالوا في منجم ذهب غير قانوني في جنوب إفريقيا بعد أن قطعت الحكومة الإمدادات الحيوية ورفضت مساعدتهم، في محاولة متشددة لقمع الصناعة. وأوقفت الشرطة إمدادات الغذاء والماء لأولئك الموجودين تحت الأرض سعيًا لإجبار عمال المناجم غير القانونيين على الصعود إلى السطح، مما أثار مخاوف بشأن سلامتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة شبكة CNN، فيكتوريا روباديري.قد يهمك أيضًا.. عمال منجم ذهب محاصرون تحت الأرض.. وحكومة جنوب إفريقيا ترفض مساعدتهمبأيد عارية ودون معدات.. شاهد كيف أنقد عامل زملائه من انهيار منجم ذهبقراءة المزيدجنوب أفريقيازيمبابويإفريقياالذهبحوادثحوادث مناجمذهب