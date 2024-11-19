تحدث مذيع شبكة CNN، ماكس فوستر، عن اقتحام لصوص لأراضي قلعة وندسور وسرقة سيارتين من الأراضي الملكية في "اختراق أمني كبير"، حسبما ذكرت الشرطة.

لا يوجد ما يشير إلى أن العائلة الملكية كانت مستهدفة أو معرضة للخطر على الإطلاق، لكن الحادث يظهر اختراقًا أمنيًا آخر يحيط بالعائلة الملكية.

وحدث الاقتحام قبل أيام فقط من رحلة الملك تشارلز والملكة كاميلا الطويلة لزيارة أستراليا وساموا.

مثل هذه الحوادث ليست جديدة وهذه بالتأكيد ليست الأكثر خطورة. ففي عام 2021، اقتحم رجل قلعة وندسور نفسها مرتديًا قناعًا ومسلحًا بقوس ونشاب. كان الشاب البالغ من العمر 19 عامًا يأمل في قتل الملكة إليزابيث الثانية، لكن تم إيقافه قبل أن يتمكن من إيذائها. ومع ذلك، أثار الحادث مخاوف جدية بشأن الأمن حول العائلة المالكة.

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