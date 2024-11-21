لأول مرة.. أوكرانيا تطلق صواريخ ستورم شادو البريطانية على روسيا

تعرف على قدرات صواريخ "أتاكمز" التي سُمح لأوكرانيا باستخدامها في ضرب عمق روسيا

(CNN)-- أطلقت أوكرانيا صواريخ ستورم شادو البريطانية الفرنسية الصنع على أهداف داخل روسيا لأول مرة، الأربعاء، بحسب مدونة عسكرية روسية ووكالة رويترز للأنباء.

وجاء ذلك بعد يوم من إطلاق أوكرانيا صواريخ أتاكمز أمريكية الصنع على روسيا.

وأكد مسؤول لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته استخدام أوكرانيا للصواريخ التي زودتها بها المملكة المتحدة لضرب الأراضي الروسية، كما أفادت وسائل إعلام بريطانية، نقلا عن مصادر، باستخدام الصواريخ.

ورفض وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف تأكيد أو نفي استخدام الصواريخ خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، كما فعل المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية عندما سألته شبكة CNN.

وقال عمروف: "نحن نستخدم كل الوسائل للدفاع عن بلدنا، لذلك لن ندخل في التفاصيل، نحن قادرون على الرد وسندافع ونرد بكل الوسائل المتاحة".

ونشر مدون عسكري روسي، الأربعاء، صورا على تيليغرام لشظية صاروخ ستورم شادو، مدعيا أن ما يصل إلى 12 صاروخًا أطلقت على منطقة كورسك الروسية.

ووفقا للمدون، تم تصوير الشظية في قرية مارينو الروسية، التي تبعد حوالي 35 ميلاً عن الحدود الأوكرانية، وتحتوي الشظية على نقوش تقول "ستورم شادو".

وتم تأكيد أن الشظايا في الصورة من صاروخ ستورم شادو من قبل خبير الأسلحة الأمريكي تريفور بول، والذي راجع الصورة لشبكة CNN.

ومع ذلك، لم تتمكن CNN من التحقق من أن صورة تيليغرام التي تم التقاطها الأربعاء.

ويظهر مقطع فيديو منفصل تم نشره على تيليغرام، والذي تم التحقق منه وتحديد موقعه الجغرافي بواسطة CNN، انفجارات يمكن سماعها من مارينو، الأربعاء.

وقال خبير أسلحة راجع الفيديو لشبكة CNN إنه لا توجد مؤشرات على أن الانفجارات ناتجة عن نوع مختلف من الذخيرة، لكن من غير الممكن القول بشكل قاطع أنها من صواريخ ستورم شادو.

يذكر أنه سبق للمملكة المتحدة وفرنسا أن زودتا أوكرانيا بصواريخ ستورم شادو بعيدة المدى لاستخدامها داخل حدودها.

ويبلغ مدى الصواريخ نحو 250 كيلومترا (155 ميلا)، وهو مدى أقصر قليلًا من مدى صواريخ أتاكمز الأمريكية (186 ميلًا).

وتواصلت CNN مع وزارة الدفاع الفرنسية للتعليق.