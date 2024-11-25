هوت من السماء وانفجرت.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة تحطم طائرة شحن في ليتوانيا

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هوت من السماء وانفجرت.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة تحطم طائرة شحن في ليتوانيا

أظهر مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة لحظة تحطم طائرة شحن قادمة من ألمانيا قرب مطار فيلنيوس في ليتوانيا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

كما أظهر الفيديو اللحظة التي انزلقت فيها الطائرة إلى منزل واشتعلت فيها النيران.

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