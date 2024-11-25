هوت من السماء وانفجرت.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة تحطم طائرة شحن في ليتوانياالعالمنشر الاثنين، 25 نوفمبر / تشرين الثاني 2024أظهر مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة لحظة تحطم طائرة شحن قادمة من ألمانيا قرب مطار فيلنيوس في ليتوانيا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.كما أظهر الفيديو اللحظة التي انزلقت فيها الطائرة إلى منزل واشتعلت فيها النيران.قد يهمك أيضًا.. فيديو يظهر الرعب داخل طائرة ركاب لحظة تعرضها لمطبات هوائية شديدة.. شاهد ما حدثطائرة لشركة أمريكية تتعرض لإطلاق نار أثناء الهبوط في هايتي.. وإيقاف جميع الرحلات الجويةتأرجحت في السماء بشكل مخيف.. شاهد طائرة ركاب تكافح للهبوط وسط عاصفة قويةقراءة المزيدألمانياحوادث الطيرانحوادث جويةكوارث جوية