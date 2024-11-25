أظهر مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة لحظة تحطم طائرة شحن قادمة من ألمانيا قرب مطار فيلنيوس في ليتوانيا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

كما أظهر الفيديو اللحظة التي انزلقت فيها الطائرة إلى منزل واشتعلت فيها النيران.

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