بقنبلة نووية ضخمة تزن 900 كيلوطن.. شاهد كيف هدد الروس قواعد الناتو في أوروبا

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بقنبلة نووية ضخمة تزن 900 كيلوطن.. شاهد كيف هدد الروس قواعد الناتو في أوروبا

يتقدم الجيش الروسي على كل الخطوط الأمامية تقريبًا داخل أوكرانيا وأيضًا أثناء محاولة قواته طرد الجنود الأوكرانيين من منطقة كورسك في روسيا.

ولا تزال موسكو غاضبة بعد أن أعطى البيت الأبيض لكييف الضوء الأخضر لاستخدام الأسلحة بعيدة المدى التي زودتها بها الولايات المتحدة لضرب أهداف في عمق روسيا.

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