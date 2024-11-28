بقنبلة نووية ضخمة تزن 900 كيلوطن.. شاهد كيف هدد الروس قواعد الناتو في أوروباالعالمنشر الخميس، 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2024يتقدم الجيش الروسي على كل الخطوط الأمامية تقريبًا داخل أوكرانيا وأيضًا أثناء محاولة قواته طرد الجنود الأوكرانيين من منطقة كورسك في روسيا.ولا تزال موسكو غاضبة بعد أن أعطى البيت الأبيض لكييف الضوء الأخضر لاستخدام الأسلحة بعيدة المدى التي زودتها بها الولايات المتحدة لضرب أهداف في عمق روسيا.وأيضًا.. شاهد مقابلات حصرية لكاميرا CNN مع جنود أوكرانيين يديرون عمليات تسيير الطائرات بدون طيارباحثون يكشفون أين تصنّع كوريا الشمالية صواريخ تستخدمها روسيا بأوكرانيا وما نوعهاقراءة المزيدأمريكاأوكرانياروسياالجيش الأمريكيالجيش الأوكرانيالجيش الروسي