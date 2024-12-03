وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على ميزانية دفاعية قياسية، حيث خصص لها ثلث إجمالي الإنفاق الحكومي. ويشارك الجنرال المتقاعد، مارك هيرتلينغ، في مناقشة هذا الأمر مع مذيعة شبكة CNN، إيرين بورنيت.

قال هيرتلينغ إن "الجيش الروسي في حالة من الفوضى، فهو منتشر عبر مجموعة من القارات، وليس فقط سوريا وأوكرانيا".

وأضاف أن الاقتصاد الروسي "في حالة سقوط حر... ويواجهون بعض التهديدات على عدة جبهات وتناقص المساعدات من مجموعة من الحلفاء الذين يعانون أنفسهم من مشاكل".

وأشار إلى أن الروس "يواجهون ديناميكيات على كل جبهة من جبهاتهم والتي قد تسبب مشاكل متزايدة. وبوتين ليس في مكان جيد الآن".

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